«Интер» согласовал трансфер полузащитника «Эмполи»

Руководители миланского «Интера» договорились с «Эмполи» по поводу трансфера албанского полузащитника Кристьяна Асллани.

По информации авторитетного инсайдера Николо Скиры, миланская команда в ближайшее время подпишет с 20-летним албанским футболистом соглашение, которое будет рассчитано до июня 2027 года. Асллани будет получать в «Интере» полтора миллиона евро в год. На этой неделе о трансфере игрока будет объявлено официально.

В прошедшем сезоне Кристьян Асллани провёл в итальянской лиге 23 встречи, в которых отметился одним забитым мячом и одним ассистом.