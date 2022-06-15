Дибала согласовал условия контракта с «Интером»

Звёздный аргентинский нападающий Пауло Дибала уже согласовал условия личного соглашения с миланским «Интером».

По информации Tyc Sport, 28-летний аргентинский футболист договорился с боссами миланской команды по поводу условий личного контракта. Дибала подпишет с «чёрно-синими» соглашение до лета 2026 года и будет получать около восьми миллионов евро за один сезон. В ближайшее время Дибала пройдёт медицинский осмотр и официально подпишет договор с «Интером».

В прошедшем сезоне Пауло Дибала защищал цвета туринского «Ювентуса». В 29 матчах итальянской лиги форвард забил десять голов и сделал пять ассистов.