«Ювентус» хочет купить 33-летнего нападающего, поигравшего в Китае

Опытный австрийский голеадор Марко Арнаутович, выступающий в составе «Болоньи», находится в сфере интересов одного из грандов итальянского футбола. Речь идет о туринском «Ювентусе».

По сообщениям Calciomercato, «старая синьора» уже провела предварительные переговоры с представителем 33-летнего нападающего. По оценке экспертов портала Transfermarkt, стоимость Арнаутовича составляет шесть миллионов евро. Его действующий контракт с «Болоньей» рассчитан до середины 2024 года.

В прошлом сезоне Марко отметился 15 забитыми мячами в 34 поединках чемпионата Италии.