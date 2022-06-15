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Чемпионат Италии. Серия А

Осимхен высказался о своём будущем

15 Июня 2022 • 08:25 Комментировать

Нигерийский нападающий «Наполи» Виктор Осимхен рассказал журналистам о своём будущем.

Осимхен сказал Calciomercato, что он знает об интересе со стороны английских и испанских топ-клубов, но сейчас не самое лучшее время, чтобы обсуждать возможный переход в другую команду. Нигериец отметил, что пока ничего не может сказать о своём будущем, так как хочет просто отдохнуть, перезарядить батарейки и провести время со своей семьёй.

Напомним, что в прошедшем сезоне Виктор Осимхен провёл в итальянской лиге 27 матчей, в которых отметился 14 забитыми мячами и двумя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Виктор Осимхен
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