Осимхен высказался о своём будущем

Нигерийский нападающий «Наполи» Виктор Осимхен рассказал журналистам о своём будущем.

Осимхен сказал Calciomercato, что он знает об интересе со стороны английских и испанских топ-клубов, но сейчас не самое лучшее время, чтобы обсуждать возможный переход в другую команду. Нигериец отметил, что пока ничего не может сказать о своём будущем, так как хочет просто отдохнуть, перезарядить батарейки и провести время со своей семьёй.

Напомним, что в прошедшем сезоне Виктор Осимхен провёл в итальянской лиге 27 матчей, в которых отметился 14 забитыми мячами и двумя ассистами.