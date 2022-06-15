Голкипер «Наполи» может перейти в «Атлетико»

Опытный колумбийский голкипер «Наполи» Давид Оспина может продолжить свою карьеру в мадридском «Атлетико».

По информации Mundo Deportivo, 33-летний колумбийский вратарь может этим летом перебраться в мадридскую команду, так как боссы «Наполи» хотят в следующем сезоне сделать ставку на более молодого Алекса Мерета. Стоит отметить, что за неаполитанский клуб вратарь выступает с 2018 года. До этого Оспина также играл за «Ниццу» и лондонский «Арсенал».

В прошедшем сезоне Давид Оспина провёл в итальянской лиге 31 встречу, в 13 из которых голкипер сумел оставить владения в неприкосновенности.