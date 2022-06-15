«ПСЖ» предлагает 35 млн евро за нападающего сборной Италии

«ПСЖ» продолжает попытки приобрести форварда сборной Италии и «Сассуоло» Джанлуку Скамакку.

Слухи об интересе парижского гранда к 23-летнему итальянцу возникли несколько недель назад. Информацию подтвердил авторитетный трансферный инсайдер Джанлука Ди Марцио: согласно его сведениям, «ПСЖ» предлагает за одного из наиболее востребованных форвардов Серии А 35 млн евро. Интерес чемпионов Франции описывается как «конкретный» и «серьёзный», однако до согласия пока далеко – «Сассуоло» требует 50 млн евро.

В завершившейся кампании Джанлука Скамакка отметился 16 голами в 36 поединках чемпионата Италии. В составе сборной провёл шесть игр, но пока не забивал.