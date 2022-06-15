Капитан «Милана» в шаге от перехода в «Лацио»

Центральный защитник Алессио Романьоли в ближайшие дни может подписать соглашение с «Лацио».

27-летний футболист выступал за «Милан» с 2015 года, удостоившись капитанской повязки. Однако контракт Романьоли, истекающий нынешним летом, не был продлён. Агент итальянского центрбека уже провёл ряд встреч с руководством «Лацио», а в скором времени стороны вновь сядут за стол переговоров, чтобы попытаться закрыть сделку, утверждает инсайдер Николо Скира. Римляне улучшили своё предложение: Романьоли будет зарабатывать 3 млн евро в год без учёта бонусов по контракту, рассчитанному до 2027 года.

Алессио Романьоли провёл 26 матчей за «Милан» в прошедшей кампании, став победителем Серии А в составе команды.