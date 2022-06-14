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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри встречался с новым спортивным директором «ПСЖ», но не покинет «Ювентус»

14 Июня 2022 • 21:55 Комментировать

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри не собирается уходить из клуба.

Сегодня итальянский специалист был замечен в Монако с новым спортивным директором «ПСЖ» Луисом Кампосом, который занимается поиском наставника для парижской команды. Однако, как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, это была лишь дружеская встреча – Аллегри не собирается покидать «Ювентус» и не входит в число кандидатов на пост рулевого «Пари Сен-Жермен».

Известно, что Кампос и Аллегри – давние друзья. Год назад они едва не оказались в мадридском «Реале».

Фаворитом на должность главного тренера «ПСЖ», по данным французских СМИ, остаётся Кристоф Галтье.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус ПСЖ Массимилиано Аллегри Луис Кампос
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