«ПСЖ» готов включить в сделку по Шкриньяру защитника сборной Германии

«ПСЖ» готов расстаться со значительной суммой и защитником Тило Керером, чтобы пополнить свой состав Миланом Шкриньяром.

Центральный защитник «Интера» является приоритетной трансферной целью «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Согласно данным Calciomercato, парижане предложили за Шкриньяра порядка 60 млн евро и 25-летнего защитника сборной Германии Тило Керера. Руководство «нерадзурри» готово рассмотреть возможность продажи одного из своих лидеров, но намерено получить за 27-летнего словака требуемую денежную сумму без включения в сделку каких-либо других игроков.

Контракт Милана Шкриньяра с «Интером» истекает через год. Соглашение Тило Керера с «ПСЖ» также завершается летом 2023 года.