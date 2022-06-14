«Интер» нашёл способ избавиться от Санчеса

Миланский «Интер» нашел способ избавиться от Алексиса Санчеса, уход которого очень нужен Симоне Индзаги в связи с тем, что для приобретений клубу надо сперва чуть разгрузить свой состав. Контракт Санчеса истекает лишь в следующем году, но ждать еще год в этой ситуации миланцы категорически не желают.

Как сообщает ITASportPress, Санчес может отправиться в турецкий «Галатасарай», который предложил игроку трехлетний контракт. Проблема в том, что сам Санчес не жаждет играть в турецком чемпионате, а надеется на что-то более достойное - хотя бы на контракт с марсельским «Олимпиком», который проявлял к нему интерес.