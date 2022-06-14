Матич: Для меня честь играть за «Рому»

Полузащитник «Ромы» Неманья Матич поделился эмоциями от перехода в итальянский клуб.

«Для меня огромная честь присоединиться к такой команде, я не могу дождаться начала нового сезона, чтобы сыграть с моими товарищами по команде», — приводит слова Матича официальный сайт клуба.

Футболист заявил, что принял предложение от «Ромы» не раздумывая, потому что ее возглавляет Жозе Моуринью, с которым он уже работал в «Манчестере Юнайтед» и «Челси». Трудовое соглашение с итальянским клубом рассчитано на один сезон.

В минувшем сезоне Неманья Матич сыграл в 32 играх во всех турнирах и не смог отметиться результативными действиями.