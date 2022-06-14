Чоффи - новый тренер «Вероны»

Неплохо проведшая минувший сезон «Верона» смотрит в будущее с новым тренером - сезона было официально объявлено о назначении Габриэле Чоффи, который подписал с клубом двухлетний контракт. Чоффи сменил на посту наставника «Вероны» хорватского специалиста Игора Тудора, который проработал с клубом ровно один сезон.

Имя 46-летнего Чоффи не особо известно публике - ранее он работал в не самых известных итальянских клубах, таких, как «Карпи» или «Гаворрано». Также есть практика работы за океаном, в частности, в Австралии. В минувшем сезоне «Верона» заняла девятое место в турнирной таблице итальянского чемпионата Серии А.