Стали известны детали контракта, которые «Ювентус» предложил ди Марии

Бывший полузащитник «ПСЖ» Анхель ди Мария может продолжить карьеру в «Ювентусе».

Журналист Николо Скира в своем Твиттер-аккаунте сообщил, что итальянский клуб предлагает аргентинскому футболисту контракт на два года по схеме 1+1. По данным источника, ди Мария будет получать по трудовому договору с «Ювентусом» семь миллионов евро.

Ранее сообщалось, что 34-летний игрок хочет получать 7,5 миллионов в год, но туринская команда пока не готова повысить предложение. В прошедшем сезоне Анхель ди Мария принял участие в 31 матче за «ПСЖ», в которых забил пять мячей и сделал девять результативных передач.