Дзаньоло, Асенсио и Ланг рассматриваются «Миланом» в качестве вариантов для усиления правого фланга атаки

«Милан» этим летом намерен усилить правый фланг атаки. Согласно информации от La Gazzetta dello Sport, в сферу интересов «россонери» входят Ноа Ланг из «Брюгге», Николо Дзаньоло из «Ромы» и Марко Асенсио из мадридского «Реала».

Сообщается, что «Милан» купит из этого списка того игрока, который будет стоить дешевле остальных. В клубе понимают, что эта позиция нуждается в усилении, так как Алексис Салемакерс и Джуниор Мессиас покинут «Сан-Сиро» этим летом.

Напомним, что «Милан» в прошлом сезоне оформил первый чемпионский титул Серии А за последние 11 лет. Клуб в данный момент пытается приобрести Ренату Саншеша из «Лилля» и Дивока Ориги, который придёт из «Ливерпуля» свободным агентом