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Чемпионат Италии. Серия А

Дзаньоло, Асенсио и Ланг рассматриваются «Миланом» в качестве вариантов для усиления правого фланга атаки

14 Июня 2022 • 13:51 Комментировать

«Милан» этим летом намерен усилить правый фланг атаки. Согласно информации от La Gazzetta dello Sport, в сферу интересов «россонери» входят Ноа Ланг из «Брюгге», Николо Дзаньоло из «Ромы» и Марко Асенсио из мадридского «Реала».

Сообщается, что «Милан» купит из этого списка того игрока, который будет стоить дешевле остальных. В клубе понимают, что эта позиция нуждается в усилении, так как Алексис Салемакерс и Джуниор Мессиас покинут «Сан-Сиро» этим летом.

Напомним, что «Милан» в прошлом сезоне оформил первый чемпионский титул Серии А за последние 11 лет. Клуб в данный момент пытается приобрести Ренату Саншеша из «Лилля» и Дивока Ориги, который придёт из «Ливерпуля» свободным агентом

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Рома Милан Марко Асенсио Николо Дзаньоло Ноа Ланг
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