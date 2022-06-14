Журналист из Неаполя Нико Бастоне в беседе с «Евро-Футбол.ру» рассказал о перспективах Хвичи Кварацхелии в «Наполи». Напомним, что о переходе грузина в команду Лучано Спаллетти стало известно в конце апреля.

Как вы оцениваете потенциал Хвичи?

«Хвича обладает прекрасными качествами. Именно то, что «Наполи» искал, чтобы разнообразить свой стиль игры. Мне кажется, что он отлично готов с точки зрения техники и может играть быстро. Осимхену рядом нужны такие футболисты, чтобы он сам показывал свои лучшие качества. Если честно, у меня большие ожидания от его трансфера. Я рад, что такой игрок едет в «Наполи». Мне кажется, что это будет очень интересно для Серии А. Для «Наполи» важно, что Хвича подходит под стиль игры Спаллетти, это учитывалось, конечно».

Как вы думаете, как «Наполи» будет его использовать?

«Наполи» глобально купил Хвичу, чтобы заменить Лоренцо Инсинье. По крайней мере с точки зрения позиции. Спаллетти будет использовать его, как левого вингера в схемах 4-2-3-1 или 4-3-3. Хвиче придется адаптироваться к модели игры тренера и в целом к Серии А. У него будет серьезная конкуренция в лице, как минимум, Эльмаса и Лозано, а возможно «Наполи» еще кого-то прикупит. Но, есть и оптимизм для него. Президент клуба Де Лаурентис ласково называет его «Зизи». Думаю, что он очень верит в его потенциал».

Он готов решать задачи здесь и сейчас?

«Наполи» доверяет Хвиче будущее. После того периода, когда Де Лаурентис полагался на дорогих и опытных игроков, он решил снова сделать ставку на молодых футболистов. Такая стратегия в «Наполи» уже была, команда сейчас к ней возвращается. У Хвичи есть все качества, чтобы заиграть в Италии, но ему нужно время, особенно с учетом того, что ему придется заменить в перспективе самого Инсинье».

Как вы думаете, с какими трудностями он столкнется?

«Помимо того, что ему придется заменить Инсинье, важно сказать, что Хвича попал в «Наполи» в эпоху перестройки. У Мертенса и Оспины истекают сроки контракта, у Фабиана Руиса и Кулибали они истекают в следующем году. Возможно, «Наполи» изменится очень сильно и, возможно, уже этим летом. Но с другой стороны это будет захватывающий новый опыт. Серия А сложнее, чем РПЛ и чемпионат Грузии, но если Хвича хочет стать великим-это правильный трамплин. Ему придется много работать и беспрекословно доверять мистеру Спаллетти. Конечно, потребуется время на адаптацию».