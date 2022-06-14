Дибала и Корреа вместе поужинали в Майами

Нападающий миланского «Интера» Хоакин Корреа и трансферная цель «нерадзурри» Пауло Дибала вчера были замечены в Майами. Владелец одного из местных заведений сфотографировался с футболистами, а затем выложил изображение в социальных сетях с надписью: «Добро пожаловать в «Интер»!»

Ранее «Интер» выкупил Корреа у римского «Лацио» на постоянной основе. Дибала близок к тому, чтобы подписать с миланским клубом контракт сроком на 4 года. В ближайшее время о сделке должно быть объявлено официально.

Напомним, что спортивный директор «Интера» Джузеппе Маротта ранее заявил, что клуб хочет завершить все трансферные дела к концу июня.