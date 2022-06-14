В «Милане» выбрали нового капитана

В «Милане» проголосовали за нового капитана команды. В следующем сезоне повязку наденет защитник Давиде Калабрия, об этом рапортует La Gazzetta dello Sport.

Ранее в стане «россонери» капитанил другой защитник – Алессио Романьоли. Однако он покинет миланский гранд этим летом.

Калабрия является воспитанником академии «россонери». В составе первой команды «Милана» Давиде выступает с 2015 года.

В минувшем сезоне чемпионата Италии защитник провел 26 матчей, отметившись двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Вместе с «Миланом» он стал чемпионом страны.