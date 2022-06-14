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Чемпионат Италии. Серия А

Дибала очень скоро подпишет контракт с «Интером»

14 Июня 2022 • 10:51 Комментировать

Миланский «Интер» находится на финальной стадии подписания контракта с нападающим Пауло Дибалой, который находится в статусе свободного агента после ухода из туринского «Ювентуса».

Согласно изданию Calciomercato, совсем скоро Дибала подпишет контракт с «Интером» сроком на 4 года. Клуб настаивал на трёхлетней сделке, а игрок просил соглашение на 5 лет, но в итоге стороны смогли найти компромисс. Немалую роль в решении аргентинца сыграла его мать Алисия.

Таким образом, презентация Дибалы в качестве новичка «Интера» может состояться уже на этой неделе. Также клуб скоро должен представить полузащитника Генриха Мхитаряна.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Пауло Дибала
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