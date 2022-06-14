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Чемпионат Италии. Серия А

«Марсель» может подписать форварда «Интера»

14 Июня 2022 • 10:43 Комментировать

Аргентинский нападающий миланского «Интера» Хоакин Корреа может продолжить свою карьеру во французском чемпионате.

По информации Corriere dello Sport, на подписании 27-летнего аргентинского футболиста настаивает главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли, который знаком с форвардом по совместной работе в «Севилье». Стоит отметить, что «Интер» не будет удерживать Корреа, так как руководители миланского клуба остались не очень довольны игрой аргентинца в прошлом сезоне.

Напомним, что в прошлом сезоне Хоакин Корреа провёл в итальянской лиге 26 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал одну голевую передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Марсель Хоакин Корреа
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