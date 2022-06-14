«Марсель» может подписать форварда «Интера»

Аргентинский нападающий миланского «Интера» Хоакин Корреа может продолжить свою карьеру во французском чемпионате.

По информации Corriere dello Sport, на подписании 27-летнего аргентинского футболиста настаивает главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли, который знаком с форвардом по совместной работе в «Севилье». Стоит отметить, что «Интер» не будет удерживать Корреа, так как руководители миланского клуба остались не очень довольны игрой аргентинца в прошлом сезоне.

Напомним, что в прошлом сезоне Хоакин Корреа провёл в итальянской лиге 26 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал одну голевую передачу.