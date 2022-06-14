«Милан» готов заплатить 40 млн евро за восходящую бельгийскую звезду

Бельгийский полузащитник Шарль де Кателаре, выступающий у себя на родине за «Брюгге», может продолжить карьеру в итальянском топ-клубе. По сообщениям Milan News, интерес к футболисту проявляет «Милан». В переходе талантливого футболиста лично заинтересован рулевой команды Стефано Пиоли.

По сообщениям источника, «россонери» готовы предложить за 21-летнего исполнителя 40 миллионов евро.

В прошлом сезоне чемпионата Бельгии де Кателаре принял участие в 39 поединках, записав на свой счет 14 забитых мячей и восемь результативных передач.