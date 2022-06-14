Защитник «Лилля» Челик может перейти в «Рому»

«Рома» может усилиться защитником «Лилля» Зеки Челиком, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, главный тренер римлян Жозе Моуриньо намерен сделать 25-летнего турка приоритетной целью итальянского клуба в летнее трансферное окно.

Действующее соглашение Челика с «Лиллем» рассчитано до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста сборной Турции в 18 миллионов евро.

В минувшем сезоне защитник провёл в составе «Лилля» 40 матчей, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи. Цвета французского клуба Челик защищает с 2018 года, ранее он выступал в чемпионате Турции.