Спортдиректор «Аталанты» опроверг слухи о том, что Миранчук может покинуть команду

Спортивный директор «Аталанты» Тони Д'Амико рассказал журналистам о перспективах российского полузащитника Алексея Миранчука в команде из Бергамо.

Д'Амико сказал Sport24, что на данный момент никакого решения по поводу будущего Миранчука ещё не принято, так что не нужно верить слухам в прессе. Функционер отметил, что сейчас «Аталанта» не ведёт ни с одной из команд переговоры по поводу трансфера российского футболиста.

Напомним, что в прошедшем сезоне Алексей Миранчук провёл в итальянском чемпионате 19 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью ассистами.