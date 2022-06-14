Широков дал совет Алексею Миранчуку

Экс-футболист сборной России и ряда клубов Премьер-лиги Роман Широков поделился мнением о ситуации полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте».

В интервью «Чемпионату» эксперт посоветовал соотечественнику перейти в команду, где он будет получать стабильную игровую практику. По мнению Широкова, Алексей уже адаптировался к итальянскому чемпионату и может проявить себя ярче, если сменит клуб.

В минувшем розыгрыше Серии А Миранчук принял участие в 19 поединках, записав на свой счет два забитых мяча и четыре голевые передачи. Его контракт с бергамасками рассчитан до середины 2024 года.