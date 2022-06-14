Экс-игрок «Ювентуса» раскритиковал Дибалу

Бывший футболист «Ювентуса» Алессио Таккинарди раскритиковал аргентинского нападающего Пауло Дибалу.

Таккинарди сказал TMW, что в последние несколько лет аргентинский футболист просто ходил по полю пешком. Экс-игрок отметил, что у Дибалы больше нет того ритма, который позволял ему показывать классную игру.

«Когда ты ходишь по полю пешком и теряешь своё чутьё рядом с чужой штрафной, то ты многое упускаешь», - добавил Таккинарди.

Напомним, что Пауло Дибала покинул туринскую команду на правах свободного агента. Форвард в ближайшее время может перебраться в миланский «Интер».