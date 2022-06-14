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Чемпионат Италии. Серия А

Демирал не останется в «Аталанте»

14 Июня 2022 • 08:18 Комментировать

Турецкий защитник Мерих Демирал, который в прошлом сезоне на правах аренды выступал за «Аталанту», принял решение не оставаться в клубе из Бергамо.

По информации инсайдера Джанлуки ди Марцио, бергамаски не будут не выкупать контракт 24-летнего турецкого футболиста, который этим летом вернётся в туринский «Ювентус». Напомним, что до этого в прессе ходили слухи о том, что в услугах защитника заинтересован «Ньюкасл» и ещё несколько английских команд.

В прошедшем сезоне Мерих Демирал провёл в итальянском чемпионате в составе «Аталанты» 28 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Аталанта Мерих Демирал
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