Демирал не останется в «Аталанте»

Турецкий защитник Мерих Демирал, который в прошлом сезоне на правах аренды выступал за «Аталанту», принял решение не оставаться в клубе из Бергамо.

По информации инсайдера Джанлуки ди Марцио, бергамаски не будут не выкупать контракт 24-летнего турецкого футболиста, который этим летом вернётся в туринский «Ювентус». Напомним, что до этого в прессе ходили слухи о том, что в услугах защитника заинтересован «Ньюкасл» и ещё несколько английских команд.

В прошедшем сезоне Мерих Демирал провёл в итальянском чемпионате в составе «Аталанты» 28 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.