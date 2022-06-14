«Интер» договорился о переходе воспитанника «Милана»

Боссы миланского «Интера» договорились с «Бордо» по поводу трансфера защитника Рауля Беллановы, который является воспитанником «Милана».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, миланский клуб заплатит за 22-летнего итальянского футболиста около восьми миллионов евро. Стоит отметить, что Белланова является воспитанником «Милана», а в прошедшем сезоне защитник на правах арендного соглашения выступал в Серии А за «Кальяри».

В прошлом сезоне Рауль Белланова провёл в итальянском чемпионате 31 встречу. Защитник забил один мяч и сделал две результативные передачи.