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Чемпионат Италии. Серия А

Белотти принял решение по поводу своего будущего

14 Июня 2022 • 07:29 Комментировать (1)

Нападающий «Торино» и итальянской сборной Андреа Белотти принял решение по поводу своего будущего.

По информации авторитетного инсайдера Николо Скиры, 28-летний итальянский футболист всё же не будет подписывать новое соглашение с «Торино», так что в ближайшее время форвард станет свободным агентом и сможет перейти в новый клуб бесплатно. Напомним, что главным претендентом на подписание Белотти считается новичок Серии А «Монца».

В прошедшем сезоне Андреа Белотти провёл в итальянской лиге 22 встречи, в которых отметился восемью забитыми мячами и одним ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Серия А Монца Андреа Белотти
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