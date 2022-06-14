Нападающий «Торино» и итальянской сборной Андреа Белотти принял решение по поводу своего будущего.

По информации авторитетного инсайдера Николо Скиры, 28-летний итальянский футболист всё же не будет подписывать новое соглашение с «Торино», так что в ближайшее время форвард станет свободным агентом и сможет перейти в новый клуб бесплатно. Напомним, что главным претендентом на подписание Белотти считается новичок Серии А «Монца».

В прошедшем сезоне Андреа Белотти провёл в итальянской лиге 22 встречи, в которых отметился восемью забитыми мячами и одним ассистом.