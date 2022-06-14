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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» готов продать Шкриньяра

14 Июня 2022 • 07:15 Комментировать

Руководители миланского «Интера» готовы в летнее трансферное окно продать словацкого защитника Милана Шкриньяра.

По информации журналиста Альфредо Педуллы, миланский клуб готов отпустить 27-летнего словацкого футболиста за 80 миллионов евро. «Интер» согласен и на 70 миллионов, но в том случае, если покупатель предложит интересные бонусы. Напомним, что главными претендентами на подписание Шкриньяра считаются «ПСЖ» и лондонский «Челси». Парижане уже делали предложение, но получили отказ.

В прошедшем сезоне Милан Шкриньяр провёл в итальянском чемпионате 35 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Шкриньяр
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