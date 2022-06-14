Дида рассказал, как подготовил к подвигам Меньяна

Своими успехами в минувшем сезоне «Милан» во многом обязан действиям своего голкипера Майка Меньяна, который был исключительно надежен на последнем рубеже обороны. Подготовкой голкиперов в «Милане» занимается легендарный бразилец Дида - он блистал в клубе во времена Андрея Шевченко. Дида рассказал, как ему удалось вырастить из Меньяна столь хорошего вратаря.

- У нас трое тренеров для вратарей. С Меньяном я работал не только над техникой, но и ментально. Он - отличный ученик. Все быстро схватывает. Также он отлично действует в игре ногами, ему это очень нравится. Сегодня это очень важно для вратарей, - цитирует Меньяна Sky Sport.