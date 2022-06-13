Кьеллини пояснил, почему выбрал МЛС

Итальянский защитник, ветеран «Ювентуса» Джорджо Кьеллини решил продолжить карьеру в американском чемпионате МЛС, и вскоре наденет футболку «Лос Анджелес Гэлакси». Кьеллини выступал за «Ювентус» с 2005 года, он пришел в клуб в сложные времена, и уходит также не в самый простой момент. Он пояснил мотивацию своего нового выбора.

- Мне кажется, нужен новый опыт. Совсем другой. Наверное. так было бы правильнее завершать карьеру. Я всегда об этом думал. Готов ли я к тому, что дальше? Нужно терпение. Конечно, ментально я готов, но нужно учиться и прибавлять даже в этом возрасте, - рассказал Кьеллини в интервью Radio Rai.