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Влахович рассказал, кто из величайших спортсменов вдохновлял его в детстве

13 Июня 2022 • 18:43 Комментировать

Сербский нападающий Душан Влахович перебрался в туринский «Ювентус», это произошло минувшим летом. По его словам, он не хотел уходить в другой клуб, кроме «Ювентуса», и вел переговоры только с туринским грандом. Также Влахович рассказал о том, кто из спортсменов стал для него кумиром детства. Любопытно, но это не футболисты.

- Это Майкл Джордан и Новак Джокович. Это люди, которые верят в себя и ничто не собьет их с выбранного пути. Сила духа и ментальность - это самые важные факторы, и я не знаю, готов ли я так же, как эти ребята. Но мне нравится давление, нравится адреналин, - цитирует Влаховича La Gazzetta Dello Sport.

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Ювентус Душан Влахович
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