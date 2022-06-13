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Чемпионат Италии. Серия А

«Лос-Анджелес» объявил о переходе Кьеллини официально

13 Июня 2022 • 15:22 Комментировать

Итальянский защитник Джорджо Кьеллини сегодня, 13 июня, был представлен игроком американского клуба «Лос-Анджелес Гэлакси».

В социальных сетях команда представила 11-секундный видеоролик, посвящённый Киьеллини, подписав его: «Следующая глава».

Футбольный клуб «Лос-Анджелес Гэлакси» выступает в Западной конференции МЛС. Команда в чемпионате США уже сыграла 14 матчей, в которых набрала 29 очков и лидирует в турнирной таблице. В следующем туре, который состоится 18 июня, «Лос-Анджелес Гэлакси» сыграет против «Сиэтла».

37-летний Кьеллини летом сообщил, что не будет продлевать контракт с «Ювентусом», c которым побеждал в чемпионате Италии девять раз.


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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Джорджо Кьеллини Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
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