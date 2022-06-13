Защитник «Наполи» Матиас Оливейра получил травму колена в расположении сборной Уругвая. По информации от La Gazzetta dello Sport, игроку не понадобится операция, но ему потребуется месяц на восстановление после травмы.

Напомним, что Оливейра стал игроком «Наполи» ещё до открытия трансферного окна. Неаполитанский клуб приобрёл уругвайца у испанского «Хетафе». Сумма сделки с учётом бонусов в будущем может вырасти до 13 миллионов евро.

В прошлом сезоне Оливейра отметился одним голом и тремя результативными передачами в испанской Ла Лиге. За «Хетафе» уругваец выступал с сезона-2017/18, когда перешёл из «Насьоналя».