Влахович: «Зимой я не разговаривал с другими клубами, я хотел перейти только в «Ювентус»

Нападающий туринского «Ювентуса» Душан Влахович рассказал, что зимой не вёл диалог ни с одним другим клубом, кроме «старой синьоры». Напомним, что ранее пресса связывала серба с лондонским «Арсеналом».

«Я хотел перейти только в один клуб – «Ювентус». Я не разговаривал ни с одним другим клубом», – цитирует нападающего итальянский журналист Николо Скира.

Напомним, что Влахович обошёлся туринскому «Ювентусу» в сумму около 80 миллионов евро. Почти такую же сумму за игрока предлагал лондонский «Арсенал», но нападающий сборной Сербии решил остаться в Серии А и перебраться в стан «бьянконери».