Газзаев: За два года Миранчук так и не стал основным игроком в «Аталанте»

Бывший наставник ЦСКА и «Алании» Валерий Газзаев высказался по поводу перспектив российского полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте».

Газзаев сказал «Чемпионату», что, к огромному сожалению, за два года Миранчук так и не стал основным игроком в клубе из Бергамо. Опытный специалист отметил, что только сам игрок может определить, в какой команде ему будет лучше всего продолжить свою карьеру.

Напомним, что до этого в прессе появилась информация о том, что «Аталанта» готова продать Миранчука. В прошедшем сезоне полузащитник провёл в итальянском чемпионате 19 поединков, в которых забил два мяча и сделал пять ассистов.