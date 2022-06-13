Агент Ваноли высказался по поводу интереса к тренеру со стороны клубов Серии А

Агент бывшего наставника «Спартака» Паоло Ваноли рассказал журналистам об интересе итальянских клубов к своему клиенту.

Агент Андреа Д'Амико сказал «Чемпионату», что пока ничего не может комментировать по поводу слухов об интересе к Ваноли со стороны клубов из Серии А. Д'Амико отметил, что сейчас итальянский специалист отдыхает вместе со своей семьёй.

«Когда Паоло отдохнёт, то тогда мы и будем говорить о будущем», - добавил агент.

Напомним, что Паоло Ваноли недавно покинул «Спартак». Вместе с «красно-белыми» итальянский тренер выиграл Кубок России.