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Чемпионат Италии. Серия А

Булыкин: На месте Миранчука я бы цеплялся именно за Европу

13 Июня 2022 • 12:17 Комментировать

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин рассказал журналистам о том, что думает по поводу перспектив российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

Булыкин сказал «Спорт-Экспрессу», что у Миранчука явно есть варианты продолжения карьеры в Европе, но, скорее всего, Алексей вернётся в Россию, так как нашим игрокам сейчас очень сложно.

«На месте Миранчука я бы цеплялся именно за Европу», - добавил Булыкин.

Напомним, что руководители «Аталанты» планируют этим летом провести тотальную чистку игроков, так что бергамаски готовы расстаться и с Миранчуком. Полузащитник в этом сезоне провёл в итальянской лиге 19 матчей, в которых забил два мяча и сделал пять ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Дмитрий Булыкин Алексей Миранчук
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