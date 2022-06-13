Булыкин: На месте Миранчука я бы цеплялся именно за Европу

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин рассказал журналистам о том, что думает по поводу перспектив российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

Булыкин сказал «Спорт-Экспрессу», что у Миранчука явно есть варианты продолжения карьеры в Европе, но, скорее всего, Алексей вернётся в Россию, так как нашим игрокам сейчас очень сложно.

«На месте Миранчука я бы цеплялся именно за Европу», - добавил Булыкин.

Напомним, что руководители «Аталанты» планируют этим летом провести тотальную чистку игроков, так что бергамаски готовы расстаться и с Миранчуком. Полузащитник в этом сезоне провёл в итальянской лиге 19 матчей, в которых забил два мяча и сделал пять ассистов.