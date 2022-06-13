Матич приземлился в Риме, игрок пройдёт медосмотр перед подписанием контракта с «Ромой»

Полузащитник Неманья Матич близок к тому, чтобы стать первым трансфером «Ромы» в это межсезонье. Согласно информации от журналиста Фабрицио Романо, серб приземлился в Риме для прохождения медобследования перед подписанием контракта с «волками».

С начала июня Матич находился в статусе свободного агента после ухода из «Манчестер Юнайтед», где отыграл 5 сезонов и так и не смог выиграть ни одного трофея на клубном уровне.

Матич уже работал с главным тренером «Ромы» Жозе Моуринью в «Манчестер Юнайтед» и лондонском «Челси». Именно португалец убедил серба перебраться на «Стадио Олимпико».