Влахович — о сравнениях со Златаном: Это не раздражает, но ожидания становятся слишком завышенными

Сербский нападающий «Ювентуса» Душан Влахович высказался по поводу частых сравнений с опытным шведским форвардом «Милана» Златаном Ибрагимовичем.

Влахович сказал Goal.com, что сравнивать игроков с великими чемпионами, которые выиграли множество трофеев и забили 400-500 голов за карьеру, немного несправедливо. Серб отметил, что он хотел бы построить свою карьеру.

«Сравнения не раздражают, но когда они начинаются, то ожидания становятся слишком завышенными и после каждой ошибки начинается жёсткая критика», - добавил Влахович.

Напомним, что в прошедшем сезоне Душан Влахович провёл в итальянской лиге в составе «Ювентуса» 15 матчей, в которых забил семь мячей и сделал один ассист.