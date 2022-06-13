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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» и «ПСЖ» сегодня вновь обсудят трансфер Шкриньяра

13 Июня 2022 • 11:04 Комментировать (1)

Сегодня должен состояться новый раунд переговоров между миланским «Интером» и французским «ПСЖ» относительно трансфера центрального защитника Милана Шкриньяра. Об этом сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что клубы пока сильно расходятся в вопросе трансферной стоимости игрока. Последнее предложение «ПСЖ» составило 50 миллионов евро, тогда как миланский «Интер» хочет заполучить за своего защитника минимум 70 миллионов.

Ранее сообщалось, что сам Шкриньяр с радостью присоединился бы к «ПСЖ». Контракт 27-летнего словенца с миланским «Интером» истекает через два года.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан ПСЖ Милан Шкриньяр
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