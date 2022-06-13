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Чемпионат Италии. Серия А

Мостовой: Миранчук вполне мог бы заиграть, если бы не попал в «Аталанту»

13 Июня 2022 • 10:46 Комментировать

Бывший футболист «Сельты» и «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с журналистами высказался по поводу полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

Мостовой сказал «Спорт-Экспрессу», что Миранчук очень талантливый футболист, который мог бы заиграть на высоком уровне, если бы не попал в «Аталанту», где работает очень специфический тренер. Экс-игрок отметил, что для Миранчука всегда есть «запасной аэродром» в России.

«Не исключаю вариант, при котором Алексей останется в Европе», - добавил Мостовой.

Напомним, что в прошедшем сезоне Алексей Миранчук провёл в итальянском чемпионате 19 матчей, в которых забил два мяча и сделал пять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Александр Мостовой Алексей Миранчук
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