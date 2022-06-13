Экс-игрок «Краснодара» может продолжить карьеру в Серии А

Бывший полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла может продолжить свою карьеру в одном из клубов итальянского чемпионата.

По информации L'Equipe, 32-летний французский футболист попал в сферу нескольких итальянских клубов из Серии А. Напомним, что вторую половину прошлого сезона Кабелла выступал за «Монпелье». Французская команда планирует подписать с полузащитником новое двухлетнее соглашение. До этого Реми играл за «Краснодар».

В прошедшем сезоне Реми Кабелла провёл во французской лиге в составе «Монпелье» пять поединков, но результативными действиями не отметился.