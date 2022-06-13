Клуб Серии А готов подписать Луиса Суареса

Уругвайский бомбардир Луис Суарес, у которого истекает срок трудового соглашения с мадридским «Атлетико», может сменить испанскую Ла Лигу на итальянскую Серию А. Об этом сообщается на страницах Football-Italia.

По данным итальянских журналистов, заинтересованность в переходе опытного нападающего проявляет римский «Лацио». Агент Суареса уже начал предварительные переговоры с руководством «орлов».

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к звездному голеадору из Южной Америки. Оформить трансфер игрока не против «Ривер Плейт».