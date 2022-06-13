«Барселона» опережает несколько грандов в споре за звёздного защитника

Центральный защитник «Наполи» Калиду Кулибали может в ближайшее время переехать в испанский чемпионат. Об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Альфредо Педулла.

По сведениям инсайдера, лидером в споре за звездного африканского футболиста является каталонская «Барселона». «Сине-гранатовые» готовы оформить сделку, несмотря на финансовые трудности клуба. В гонке за Кулибали каталонцы опережают «Ювентус», «МЮ», «ПСЖ» и «Челси».

По оценке экспертов портала Transfermarkt, стоимость 30-летнего защитника составляет 35 миллионов евро. Его контракт с неаполитанцами рассчитан до середины 2023 года.