Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» не может договориться с ди Марией по одному пункту

13 Июня 2022 • 09:02 Комментировать

Туринский «Ювентус» продолжает вести переговоры с аргентинским вингером Анхелем ди Марией, ныне пребывающим в статусе свободного агента после ухода из французского «ПСЖ».

По сообщениям журналистов Tuttosport, «старая синьора» никак не может согласовать с игроком финансовые условия контракта. Итальянский гранд предлагает Анхелю семь миллионов евро в год, а аргентинец требует на 500 тысяч больше. Также ди Мария хочет получит бонусную выплату в размере 1,5 миллиона.

В минувшем сезоне чемпионата Франции вингер принял участие в 26 поединках, в которых отметился пятью голами и семью результативными передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Анхель Ди Мария
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Июня
09:46 · Италия. Серия А
«Наполи» не может договориться с Руисом о продлении контракта
09:35 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» может подписать игрока сборной Италии
09:14 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Ювентуса» - трансферная цель одного из богатейших клубов АПЛ
09:09 · Италия. Серия А
«Барселона» опережает несколько грандов в споре за звёздного защитника
09:02 · Италия. Серия А
«Ювентус» не может договориться с ди Марией по одному пункту
08:51 · Италия. Серия А
«ПСЖ» готов улучить предложение по Шкриньяру
08:39 · Италия. Серия А
«Ювентус» нашёл замену Дибале в украинском гранде
08:26 · Италия. Серия А
Мертенс может перебраться в «Валенсию»
08:21 · Италия. Серия А
«Милан» нацелился на форварда сборной Италии, которым интересуется «ПСЖ»
08:13 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» договорился о переходе лучшего игрока Лиги Европы
08:07 · Италия. Серия А
«Аталанта» готова этим летом провести чистку состава
07:26 · Италия. Серия А
Полузащитник «Милана»: Для меня Златан как отец в раздевалке
03:38 · Италия. Серия Б
Праздник в Палермо - команда возвращается в Серию Б
03:29 · Италия. Серия А
Распадори: «Милан» заслужил титул»
02:04 · Италия. Серия А
Бывший защитник «Милана»: «Не ожидал от клуба победы в Серии А с таким составом»
Все новости
Рекомендуем