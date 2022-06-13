«Ювентус» не может договориться с ди Марией по одному пункту

Туринский «Ювентус» продолжает вести переговоры с аргентинским вингером Анхелем ди Марией, ныне пребывающим в статусе свободного агента после ухода из французского «ПСЖ».

По сообщениям журналистов Tuttosport, «старая синьора» никак не может согласовать с игроком финансовые условия контракта. Итальянский гранд предлагает Анхелю семь миллионов евро в год, а аргентинец требует на 500 тысяч больше. Также ди Мария хочет получит бонусную выплату в размере 1,5 миллиона.

В минувшем сезоне чемпионата Франции вингер принял участие в 26 поединках, в которых отметился пятью голами и семью результативными передачами.