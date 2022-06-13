«ПСЖ» готов улучить предложение по Шкриньяру

Боссы «ПСЖ» готовы в ближайшее время улучшить предложение по поводу трансфера словацкого защитника миланского «Интера» Милана Шкриньяра.

По информации Football Italia, миланский клуб отклонил первое предложение «ПСЖ» в размере 50 миллионов евро, но руководители парижской команды не собираются сдаваться просто так. «ПСЖ» улучшит своё предложение и готов будет выложить за словацкого футболиста около 70 миллионов евро.

Напомним, что в прошедшем сезоне Милан Шкриньяр провёл в итальянском чемпионате 35 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами. За «Интер» словак выступает с 2017 года.