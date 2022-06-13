«Ювентус» нашёл замену Дибале в украинском гранде

Бразильский нападающий Давид Нерес, правами на которого владеет донецкий «Шахтёр», может продолжить карьеру в итальянском чемпионате. По сообщениям журналистов Tuttosport, заинтересованность в трансфере игрока проявляет туринский «Ювентус». «Старая синьора» уже вступила в переговоры по сделке.

В Турине рассчитывают подписать Давида по сниженной цене, поскольку легионеры «Шахтёра» пытаются покинуть команду из-за напряженной ситуации в стране.

Нерес перебрался в донецкий клуб из амстердамского «Аякса» зимой текущего года. Стороны заключили долгосрочный контракт, который рассчитан до середины 2026 года.