Мертенс может перебраться в «Валенсию»

Опытный бельгийский нападающий «Наполи» Дрис Мертенс может перейти в «Валенсию», которую недавно возглавил Дженнаро Гаттузо.

По информации инсайдера Экрема Конура, итальянский специалист очень заинтересован в том, чтобы 35-летний бельгийский футболист перешёл именно в «Валенсию». Стоит отметить, что Мертенс этим летом станет свободным агентом и сможет перебраться в испанскую команду бесплатно.

Напомним, что в прошедшем сезоне Дрис Мертенс провёл в итальянском чемпионате в составе неаполитанского клуба 30 поединков, в которых забил 11 мячей и сделал один ассист.