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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» нацелился на форварда сборной Италии, которым интересуется «ПСЖ»

13 Июня 2022 • 08:21 Комментировать

Итальянский форвард Джанлука Скамакка, выступающий за «Сассуоло», может продолжить карьеру в более именитом клубе Серии А. Как информирует La Gazzetta dello Sport, футболист попал в сферу интересов «Милана».

«Россонери» планируют предложить за нападающего некую сумму денег, а также права на одного из своих футболистов. Главными конкурентами миланского гранда в споре за Скамакку являются «ПСЖ» и лондонский «Арсенал».

Джанлука – игрок национальной сборной Италии. Его трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Сассуоло Джанлука Скамакка
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