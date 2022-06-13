«Аталанта» готова этим летом провести чистку состава

Руководители «Аталанты» готовы в ближайшее время провести чистку состава и расстаться с десятью футболистами.

По информации авторитетного издания Gazzetta dello Sport, бергамаски готовы продать десять своих игроков в это трансферное окно. В список входят хорват Марио Пашалич, словенец Йосип Иличич и российский полузащитник Алексей Миранчук, интерес к которому проявляет «Болонья».

Напомним, что «Аталанта» под руководством Джан Пьеро Гасперини в прошедшем сезоне выступила неудачно. Клуб из Бергамо занял лишь восьмую строчку в таблице и впервые за долгое время остался без еврокубков.